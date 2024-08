Sparito nel Cuore della Città | Si Cerca Mario Donati 64enne Scomparso da 24 Ore

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 27 agosto 2024) L'Aquila - Le autorità di L’Aquila sono in allerta per la scomparsa di, unoriginario di Arezzo,dal centroda ieri pomeriggio., uscito da solo dalla sua abitazione mentre la moglie era a casa, non è più stato visto e la denuncia di scomparsa è stata formalizzata presso la stazione dei carabinieri di L’Aquila., che soffre di disturbimemoria, è attualmente rito a livello nazionale. La Prefettura dell’Aquila ha assunto il comando delle operazioni di rie ha autorizzato la diffusionesua foto per facilitare le operazioni di ritrovamento. Le forze dell'ordine sono mobilitate in tutto il territorio, impegnate nella speranza di ritrovare l'uomo il prima possibile. leggi tutto