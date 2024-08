Samuele Nicchi dell’Accademia Karate Arezzo al seminario della nazionale

Leggi tutta la notizia su lanazione

Un atleta aretino del Karate Arezzo è stato convocato al raduno della Nazionale Italiana di Kumite - Combattimento. La convocazione ha interessato Tommaso Ermini che, forte della recente vittoria del titolo di campione italiano nei - 68kg degli Esordienti, è rientrato nel ristretto novero di ragazzi di tutta la penisola selezionati dalla Commissione delle Attività Giovanili della federazione per partecipare al raduno azzurro in programma giovedì 5 e venerdì 6 settembre al palazzetto dello sport "Centro San Filippo" di Brescia. L'aretino, nato nel 2011, vivrà due giornate di allenamenti e combattimenti a confronto con i migliori coetanei d'Italia con la volontà e l'obiettivo di mettersi in luce per le convocazioni delle squadre giovanili nazionali per le future competizioni internazionali, in vista del passaggio nel 2025 nella più impegnativa e difficoltosa categoria dei Cadetti.