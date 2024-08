EstatecinemA verso il gran finale Ospiti speciali Amelio e Francini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 27 agosto 2024) Continuano gli incontri con i protagonisti del cinema italiano a(nell’arena dietro la Cavallerizza), avviandociildi stagione. In contemporanea con la presentazione a Venezia, durante la Mostra Internazionale d’arte cinematografica, sono in calendario nell’arena cinematografica alla ex Cavallerizza, i nuovi film di Gianni“Campo di battaglia” e con Chiara“Coppia aperta, quasi spalancata”. Domenica 1° settembre alle 21.30 in anteprima nazionale il film “Campo di battaglia”, diretto da Giannicon Alessandro Borghi, Gabriel Montesi e Federica Rossellini, all’indomani della presentazione a Venezia. Al termine della proiezione il regista Giannie i protagonisti Gabriel Montesi e Federica Rossellini saranno a Lucca per incontrare il pubblico e a disposizione per il Q&A.