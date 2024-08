Dellonti | I soldi pubblici non sono mai stati gestiti meglio di così

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 27 agosto 2024) Il sindaco laurentino Davide(in foto) rispedisce al mittente le critiche sul bilancio consuntivo mosse dalla minoranza e descrive una situazione di assoluta solidità economica del Comune. "L’opposizione ha fatto passare come negativo il dato degli 800mila euro di residui attivi sulla Tari, quando invece è la dimostrazione di come stiamo svolgendo correttamente il nostro compito di non far cadere in prescrizione alcuna somma evasa e attuare ogni strumento possibile per il suo recupero – afferma -. Oggi gli accertamenti si fanno e si verificano tutte le posizioni dei contribuenti, non solo per la Tari, quando in passato, forse, non sempre si è agito". Un altro elemento criticato è la consistente anticipazione di cassa, con ricorso al fido bancario. "E’ vero, siamo in anticipazione di cassa, come migliaia di altri enti in Italia – aggiunge-.