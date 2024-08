VIDEO – Torino-Atalanta 2-1 Serie A | gol e highlights della partita

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 26 agosto 2024), anticipo pomeridianoseconda giornata diA 2024-2025, si è concluso con il risultato di 2-1: questo ilcon i gol e gligiocata allo Stadio Olimpico Grande. VITTORIA DOPO LE CRITICHE –2-1 nell’anticipo pomeridianoseconda giornata diA. Primai tifosi delcontestano il presidente Urbano Cairo per mercato e ambizioni, ma poi in campo i granata ottengono un grande successo. L’si illude al 26?, con cross da destra dell’ex Davide Zappacosta e gran colpo di testa di Mateo Retegui. Per lui sono tre gol in due partite. Ma lo 0-1 dura cinque minuti, grande azione in velocità a liberare Ivan Ilic che solo davanti a Marco Carnesecchi lo scavalca con un morbido pallonetto. Nel recupero del primo tempo colpo di testa di Duvan Zapata e Isak Hien salva sulla linea.