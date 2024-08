Tajani | il governo è saldo e non cadrà

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 26 agosto 2024) 10.51 "Non c'è nessuna possibilità che ilcada. Ognuno è libero di fare proposte, di avere idee nell'ambito di un dibattito. Non siamo un partito unico:rivendico il diritto di dire ciò che ritengo giusto per tutelare gli interessi del nostro Paese () ma non litigo con nessuno". Così il ministro degli Esteri e vicepremier a Rtl 102.5 Ius scholae?Non bisogna"lasciare spazio su alcune grandi questioni alla sinistra". Al vertice di maggioranza del 30 agosto, "porrò il tema" della cittadinanza, "ma non sarà il tema centrale".