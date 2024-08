Spaccio rapine e molestie | stretta della polizia ferroviaria nel Lazio

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 26 agosto 2024) Roma, 26 agosto 2024 – 10.375 persone identificate di cui 7.181 a Roma e provincia, 11 persone arrestate in ambito regionale di cui 10 in ambito provinciale, 12 persone denunciate in stato di libertà in ambito regionale, di cui 7 in ambito provinciale, 631 pattuglie impiegate in stazione di cui 429 impiegate in stazione nell’ambito provinciale, 7 contravvenzioni amministrative elevate (in ambito regionale) di cui 1 al Regolamento. Questo il bilancio dell’attivitàdel Compartimento per ilnella settimana che va dal 17 al 23 agosto 2024.