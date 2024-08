Sbalzato dalla giostra al luna park cade da 5 metri | le sue condizioni

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di lunedì 26 agosto 2024) Una serata di divertimenti alsi è trasformata in un incubo. Un ragazzo è salito su unaed è stato improvvisamentefuori dall'attrazione facendo un volo di alcuniprima di schiantarsi al suolo. La tragedia è avvenuto nella tarda serata di ieri, domenica 25 agosto 2024. Come sta il giovane coinvolto nell'incidente? Incidente alle giostre, giovanevia dall'attrazione La terribile sequenza è avvenuta ieri a Capurso, nella città metropolitana di Bari. Il paese aveva allestito le giostre in occasione della festa patronale in onore della Madonna del Pozzo. Il giovane era salito su una della attrazione per un giro, ma qualcosa è andato storto.