Promozione agroalimentare 2024-2026 la Regione dà l’ok | le novità

(Di lunedì 26 agosto 2024) Roma, 25 agosto– LaLazio, in collaborazione con l’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL), ha adottato il nuovo programma delle iniziative diper il biennio 2025-, formalizzato attraverso la variazione della legge regionale di bilancio. Il nuovo piano mira a rafforzare l’intero comparto laziale dell’agrifood, offrendo alle imprese un contesto più strutturato per la pianificazione delle proprie attività di marketing.Il programma è supportato da uno stanziamento di 3milioni e 700mila euro per ciascuna delle due annualità. Un investimento importante, finalizzato a promuovere aziende e prodotti della nostra, favorendo l’apertura di nuovi canali commerciali e il rafforzamento delle posizioni di mercato raggiunte.