Pioggia di reti anche per City e Tottenham Wolverhampton come Wimbledon Il Chelsea di Maresca vince 6-2

(Di lunedì 26 agosto 2024) EnzoDjokovic. Il suosbanca in casa delcon un punteggio tennistico. Sonoro il 6-2 con cui incassa i primi tre punti della stagione. Blues micidiali e padroni del gioco grazie alla tripletta di Madueke e alledi Jackson, Palmer e Joao Felix. Finisce invece sul risultato di 1-1 la sfida tra Bournemouth e Newcastle. Primo tempo in favore dei padroni di casa che pervengono al vantaggio con Tavernier al 37’. La reazione degli ospiti arriva però nella ripresa con Gordon che al 76’ inchioda il risultato sull’1-1. Un punto per parte con il Newcastle che giunge a quota 4 e il Bournemouth a 2.