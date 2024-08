Galleria Dorica Buco nel pavimento anziano cade e si ferisce | Servono interventi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 25 agosto 2024) Inciampa dentro una mattonella divelta e si ritrova a terra: attimi di sangue e paura, ieri mattina, attorno alle 9.30, per unche stava passeggiando con la moglie all’interno degli spazi della. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, di circa 70 anni, sarebbe caduto a terra dopo aver messo il piede in undella pavimentazione, davanti l’ottica Dentella. Solo qualche settimana fa, l’assessore al decoro, Daniele Berardinelli, aveva incontrato i condòmini e i negozianti dellaper firmare la nuova convenzione pubblico-privato e tentare finalmente la svolta per uno dei luoghi più storici e caratteristici della città ma da anni ostaggio del degrado. Immediata, dopo la caduta, la chiamata al 112 Nue, il numero unico di emergenza. Sul posto, un’ambulanza della Croce Rossa. Il ferito è stato portato al pronto soccorso.