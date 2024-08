Beach volley Pro Tour Amburgo 2024 | Gottardi Menegatti cedono al terzo set contro Huberli Brunner

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 25 agosto 2024) Valentinae Martahanno perso in semifinaleTanjae NinanelProdiin corso ad. Una partita tiratissimala coppia che ha vinto la medaglia di bronzo alle recenti Olimpiadi di Parigi, nonché campionesse europee nel 2021 e nel 2023. Dopo aver ceduto il primo set per 15-21, la coppia azzurra si è rifatta nel parziale successivo disputando un secondo set di altissimo livello, chiuso 21-17. C’è stato, quindi, bisogno del tiebreak, molto equilibrato: il 14-14, infatti, ha portato il set ai vantaggi, e alla finesi sono imposte per 19-21. Ma pernon termina qua, visto che nel pomeriggio, alle 15:30, ci sarà la finale per il bronzo. IL PROGRAMMA DEL TORNEO, ProalsetSportFace.