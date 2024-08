Rissa nella notte a Darfo Boario Terme | 29enne trovato sanguinante con una profonda ferita al braccio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 24 agosto 2024)(Brescia) –zona dell'ex Olcese. Secondo le prime ricostruzioni, poco dopo la mezzaè stata segnalata una lite in via Manifattura. Giunti sul posto, i carabinieri hannosoltanto un ragazzo di 29 anni, di origini straniere, con unaa un, compatibile con l'uso di un'arma da taglio. Degli eventuali aggressori, invece, non c’era, in quel momento, alcuna traccia. È probabile che il giovane sia rimasto ferito nel corso di una lite fra ubriachi. Il giovane è stato soccorso e trasportato in codice giallo agli Spedali Civili di Brescia. Non sarebbe in pericolo di vita. Sulla vicenda indagano ora i carabinieri della compagnia di Breno. I militari stanno cercando di risalire alle persone che hanno partecipato allaper attribuire eventuali responsabilità.