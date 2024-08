Montecorvino Rovella celebra la sua storia | torna la Sagra della braciola

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 24 agosto 2024) Da oggi e fino 28 agosto, le strade disi animano con i profumi e i saporitradizione. La, giunta alla sua 44ª edizione, è un appuntamento imperdibile per gli amantibuona cucina ecultura locale. Le origini di questasi perdono nella notte dei tempi, risalendo addirittura agli inizi del 1500, quando gli spagnoli introdussero questa ricetta nel Regno di Napoli. Oggi, ladiè un simbolo di identità e un vanto per tutto il territorio. Per sei giorni, il centro storico disi trasforma in un grande villaggio medievale. Tra le stradine, i visitatori potranno perdersi tra gli stand dell’artigianato locale, assaporare i prodotti tipici e assistere a spettacoli musicali.