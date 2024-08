Charles Leclerc amaro | Era il massimo che potevo fare e siamo a nove decimi…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 24 agosto 2024) Amarezza e un po’ di rassegnazione nelle parole dial termine delle qualifiche del GP d’Olanda, 15° round del Mondiale 2024 di F1. Sulla pista di Zandvoort (Paesi Bassi), il monegasco della Ferrari ha chiuso in sesta posizione, accusando quasi un secondo dal poleman, il britannico Lando Norris (McLaren). Un distacco rilevante, se si tiene conto della lunghezza non eccessiva del circuito da 1:10 come tempo sul giro.”Era ilrisultato a cui si poteva aspirare. È stato un bel giro ed è frustrante parlare solo di un sesto posto. Come squadra stiamo facendo tanta fatica“, ha raccontatoai microfoni di Sky Sport. “Mi spiace perché ormai da tanti week end mi ripeto e vengo qui a dire le stesse cose. Oggi la situazione è questa, io ho dato tutto quello che avevo e il distacco è didecimi“, l’ammissione del monegasco.