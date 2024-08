Alain Delon artista geniale e ribelle dalla vita oltre ogni limite

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di sabato 24 agosto 2024) Roma, 24 ago – È stato il «più bello del mondo». E l’attore più importante (insieme a Jean Gabin) dell’intera storia del cinema francese. Pertanto, ad, nato l’8 novembre 1935 e deceduto ieri, nell’Olimpio degli artisti spetta di diritto il gradino più in alto. L’insofferenza diversogerarchia, come più volte ha ricordato, prende avvioseparazione familiare. I suoi genitori si lasciano, pochi anni dopo la sua nascita. E lui non trova più un punto fermo., spirito anticonformista Rifiuta la famiglia adottiva; rifiuta l’istituto religioso; rifiuta l’esercito. Nel 1953 si arruola a viene spedito in Indocina. Vi trascorre cinque anni, di cui uno passato in guardina. Tornato allacivile incontra causalmente il cinema. E scopre che l’universo della celluloide lo stava aspettando.