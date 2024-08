WWE | La prossima difesa titolata di Bron Breakker potrebbe non avvenire prima di Bad Blood

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 23 agosto 2024) Chiusa la faida con Sami Zayn, l’Intercontinental Championè in attesa di conoscere il suo prossimo avversario. Come emerso nel corso dell’ultimo episodio di Monday Night Raw, il prossimo primo sfidante del campione intercontinentale sarà deciso tramite un torneo che prenderà il via lunedì prossimo. Al momento non sappiamo chi vi parteciperà, anche se Jey Uso si è già “prenotato”. Nientea Bash In Berlin Secondo quanto evidenziato da PWN,non dovrebbe difendere il titolo in quel di Bash In Berlin in programma il prossimo 31 agosto a Berlino. Ciò appare in linea con la considerazione per cui il torneo per decretare il suo prossimo sfidante prenderà il via lunedì prossimo a Raw e difficilmente si tratterà di un torneo che si esaurirà in una serata.