Violenze gruppo estrema destra 32 indagati a Verona

(Di venerdì 23 agosto 2024) Sono in tutto 32 gli, tra i quali tre minorenni, nell'inchiesta della Procura delle Repubblica disullecompiute da giovani dell'area di(alcuni dei quali militanti di Casapound) che il 12 luglio scorso aveva portato all'arresto di 7 persone, tra loro sei veronesi, tra i 19 e i 27 anni. Attualmente sono sei gliancora ai domiciliari. L'indagine, come riporta il quotidiano L'Arena, è stata chiusa dal pubblico ministero Silvia Facciotti che contesta a carico di tutti glii reati, in concorso, di violenza privata, lesioni e danneggiamento, aggravati dal numero di persone. A 12 giovani viene imputata anche l'aggravante della discriminazione razziale.