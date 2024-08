Piacere Malthe Hojholt Il tuttocampista | Inzaghi leggenda Voglio imparare da lui

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 23 agosto 2024) di Michele Bufalino PISA Un altro danese per i nerazzurri.è ormai in città da quasi due settimane, dopo essere stato acquistato dai nordici dell’Aalborg per 500mila euro. Un po’ a sorpresa il giocatore ha svelato che la trattativa con il Pisa è stata tutt’altro che lampo: "Avevo già parlato con il Pisa lo scorso anno - ammette il calciatore -. Mi seguivano da tempo e sono stato onorato del loro interesse. Per me è stato positivo e Pisa sarebbe stata comunque la mia prima scelta, visto questo lungo interessamento". Il giovane 23enne si è presentato come un "", non disdegnando entrambe le fasi di gioco: "Posso giocare come centrocampista offensivo, ma anche difensivo - dichiara il nuovo acquisto -. Farò del mio meglio. In Danimarca ho giocato oltre 120 partite".