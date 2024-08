Calciomercato Como che squadra! Il nuovo 11 di Fabregas dopo gli ultimi 3 botti | FOTO

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 23 agosto 2024) L’esordio stagionale delin Serie A non è stato entusiasmante ma le prospettive per la stagione 2024/2025 sono interessanti. La sfida contro la Juventus si è conclusa sul risultato di 3-0 ma il primo vero banco di prova è previsto dalla trasferta di lunedì nello scontro diretto contro il Cagliari. La dirigenza è stata protagonista di undi altissimo livello e anche gli3 innesti non hanno bisogno di presentazioni. E’ fatta per l’arrivo di un altro colpo di livello internazionale: lo svincolato Sergi Roberto, ex Barcellona. Lo spagnolo è destinato a ricoprire il ruolo di terzino destro ma è in grado di disimpegnarsi anche in altri ruoli del centrocampo. Non ha bisogno di presentazioni per qualità ed esperienza. Ilha definito altri due arrivi da Real Madrid e Manchester City.