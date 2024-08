Lukaku escamotage del Napoli per chiudere con il Chelsea | novità nella formula

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 22 agosto 2024) Romeluè i? nome più caldo in queste ore di mercato in casa: l’obiettivo del direttore dell’area sportiva Giovanni Manna è di regalarlo a Conte il prima possibile. Ilè atteso dalla sfida contro il Bologna, in programma allo stadio Diego Armando Maradona per domenica 25 agosto, per la seconda giornata del campionato di Serie A. La pesante sconfitta subita dall’Hellas Verona impone un cambio di registro immediato per gli uomini allenati da Antonio Conte, che intanto si aspetta nuovi segnali dal calciomercato. Il direttore dell’area sportiva della SSC, Giovanni Manna, è in Inghilterra in queste ore per cercare di portare a compimento colpi come Billy Gilmour, Scott McTominay e, soprattutto, Romelu