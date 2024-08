La spintarella dell' Abc a Kamala | altra beffa dei media per Trump

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 22 agosto 2024) Mentre impazza la quattro giorni dem di Chicago, la convention fiume che ha consacratoHarris quale sfidante di Donald, la vice di Joe Biden tira un sospiro di sollievo evitando un altro difficile scoglio nella sua già piuttosto facilitata navigazione verso la Casa Bianca. Già, perché il primo di due confronti con il rivale repubblicano su Fox News, previsto per il 4 settembre, è saltato. È stato The Donald a comunicarlo, commentando: «Questo sviluppo non mi sorprende poiché ritengo che sappia che, nella miglioree ipotesi, per lei è molto difficile difendere i suoi voltafaccia su tutto ciò in cui prima credeva». Nell'apprendere che il confronto del 10 settembre in prima serata su ABC News è stato invece confermato, si resta perplessi conoscendo il retroscena che lega Harris alla rete di proprietàa Disney.