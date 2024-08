Panico da ragno violino cosa fare in caso di morso | Così mi sono salvato

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 20 agosto 2024) L'ultimodi morte a seguito deldi unha colpito l'opinione pubblica, anche per la giovane età della vittima. Un ragazzo salentino di 23 anni è morto in seguito alle complicazioni, shock settico e insufficienza multiorgano, dovute alla puntura dell'aracnide. Nel corso della puntata di martedì 20 agosto di Diario del giorno, il programma di Rete4, parla Francesco Menichetti, infettivologo dell'università di Pisa, che ha raccontato la sua esperienza, essendo statoanni fa da un. "Non è un ricordo piacevole", spiega il medico che racconta di aver sentito una puntura che riteneva di insetto. "Ero convinto che fosse una zanzara", ma poi sulla zona è comparso "un eritema", ed "è iniziato a comparire una zona violacea e nerastra, a quel punto ho ipotizzato che potessi essere statoda un", spiega il medico.