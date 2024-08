L’abbraccio tra Joe Biden e la figlia Ashley che lo presenta alla convention di Chicago E il presidente Usa si commuove

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 agosto 2024) Joeche si asciuga le lacrime, lache lo introduce sul palco e parla delle elezioni di novembre come della “battaglia della vita”. Sono due dei fotogrammi della serata di ieri, la prima dellademocratica di, dove ilha passato ufficialmente il testimone della corsa per la Casa Bianca a Kamala Harris. “Papà mi ha sempre detto che non sono migliore di nessun altro e che nessuno è meglio di me – ha detto, 43 anni, unicadi Joe e Jill– Mi ha insegnato che tutti meritano un’opportunità e che non dobbiamo lasciare indietro nessuno. Questo è ciò che si impara da un lottatore che è stato sottovalutato per tutta la vita. Quando guardo papà, vedo grazia, forza e umiltà, vedo uno dei leader più importanti della storia”.