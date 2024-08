Calciomercato Atalanta due nomi per la fascia destra | c’è anche Cuadrado

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 20 agosto 2024) L’esordio dell’di Gasperini in Serie A contro il Lecce è stato entusiasmante e l’obiettivo scudetto non è così lontano. In attesa di sistemare la questione Koopmeiners, la dirigenza continua a muoversi in entrata alla ricerca di un calciatore per la. Gli occhi sono puntati sul brasiliano Wesley ma la trattativa è in stand-by a causa della richiesta del Flamengo di aspettare per poterlo schierare nei prossimi impegni. Gli altriSecondo quanto riporta ‘Sky Sport’ nella giornata di martedì è spuntato il nome di Raoul Bellanova del Torino, valutato circa 20 milioni di euro. Sono in corso valutazionisul profilo di, svincolato dopo l’esperienza negativa all’Inter. L'articolo, dueper la: c’èCalcioWeb.