Salerno al Ruggi un caso sospetto di encefalite da West Nile

Leggi tutta la notizia su zon

(Di lunedì 19 agosto 2024) IlPresso l’Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio ed’Aragona di, è stato segnalato un possibiledidaVirus. Il paziente, un uomo di 59 anni residente ad Altavilla Silentina, attualmente in trattamento chemioterapico per una patologia oncologica, è in coma. Diagnosi in corso Ilè stato individuato nel Reparto di Clinica Infettivologica Universitaria, sotto la direzione del Prof. Pasquale Pagliano e della dott.ssa Chiara D’Amore. Il test sierologico, effettuato nel laboratorio del, ha dato risultati che richiedono ulteriori conferme, attualmente in corso presso l’Istituto Superiore di Sanità.