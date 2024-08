Raffaella Carrà Sergio Japino | E’ Mistero Per La Villa All’Argentario!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di lunedì 19 agosto 2024) Svelati nuovi dettagli sulla vendita delladi, che una volta si pensava appartenesse a. Scopri di più su questa storia e sulle meraviglie dellada sogno in vendita. Una Vendita di Lusso: Svelati Nuovi Dettagli suÈ di recente emersa la notizia della vendita di una magnifica, una proprietà attribuita ae promossa dall’agenzia Lionard Luxury Real Estate. Tuttavia, il prezzo rimane riservato, ma si suppone non inferiore ai due milioni di euro. Questa informazione ha fatto rapidamente il giro dei media, generando non poca curiosità, ma è stata prontamente smentita da, storico compagno della leggendaria artista.ha infatti chiarito che laprogettata da Giò Pomodoro non è mai appartenuta a