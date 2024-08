L’ultima notte di Alain Delon Indimenticabili i giorni sul set del film di Zurlini E quel bacio alla Colombari

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 19 agosto 2024) Pochi altri divi del cinema hanno fatto breccia nel cuore dei riminesi come lui. Indimenticabileneldi ValerioLa primadi quiete, ilpiù riminese tra tuttili girati in Riviera. E quando ieri si è diffusa la notizia della morte del grande attore francese (aveva 88 anni, era malato da tempo), il pensiero di tanti è andato a queimeravigliosi in cui si girava La primadi quiete. Molti riminesi parteciparono come comparse al, le cui riprese avvennero in gran parte a Rimini, ma anche a Riccione, Misano, Cattolica e in Valmarecchia. Le ragazze se lo mangiavano con gli occhi, si appostavano ovunque per incontrarlo. L’attore francese fu lo straordinario protagonista dell’opera diambientata in una Rimini autunnale, malinconica e misteriosa.