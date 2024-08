L’eterna sfida Olimpia-Virtus ma Milano è sempre la più forte Eurolega e giovani? Troppi sbagli

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 19 agosto 2024) Marco Crespi, ex coach die oggi stimata voce di Sky e direttore dell’Academy dell’Aquila Trento, commenta i temi caldi della pallacanestro mondiale in questa fase di "calma piatta" tra la fine del torneo olimpico e il via della stagione dei club. Parigi 2024, per molti osservatori, è una nuova tappa di avvicinamento del basket europeo, o FIBA, a quello NBA. È una visione verosimile? "Indubbiamente vedere stelle come Kevin Durant, LeBron James e Steph Curry dare tutto per l’obiettivo medaglia d’oro è aspetto rilevante. Non solo per la serie di triple del leader dei Warriors in finale con la Francia, ma anche per la fisicità espressa da LeBron al suo fianco. Ma non parlerei di polarizzazione, bensì di globalizzazione. Da tempo grandi giocatori europei si formano sotto ogni aspetto in NBA. La pallacanestro è una, non è un confronto FIBA-NBA.