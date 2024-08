Fiori foto e lacrime davanti alla casa dell' attore scomparso a 88 anni Il presidente Macron | È un monumento francese

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 19 agosto 2024) Roma, 19 ago. (askanews) – Continua l’omaggio dei fandi Alain Delon a Douchy a poco più di 100 km da Parigi., biglietti, un via vai che prosegue da oreai cancelli’abitazione in cui è deceduto, per ricordare l’icona del cinemaa 88. Alain Delon e Romy Schneider: passione e grandi film guarda leNon solo in Francia però, tutto il mondo piange l’sex symbol, interprete di tanti capolavori d’autore, scoperto e lanciato da Luchino Visconti, con “Rocco e i suoi fratelli” e poi “Il Gattopardo” accanto a Claudia Cardinale.