Verona-Napoli giramenti di testa per Kvaratskhelia | costretto al cambio

(Di domenica 18 agosto 2024) Dura 45 minuti l’esordio in campionato di Kvicha Khvaratskhelia. Nel corso di Hellasl’attaccante georgiano è stato sostituito dopo aver avvertito deidi, presumibilmente dovuti a un colpo subito diversi minuti prima. ‘Kvara’ si è accasciato a terra durante il primo minuto di recupero, pochi istanti dopo aver avuto sul suo piede destro una ghiotta chance di portare in vantaggio la formazione di Antonio Conte. Prodigioso, in quel caso, il recupero di Tchatchoua., dopo aver brevemente parlato con lo staff medico, è direttamente rientrato negli spogliatoi. Al suo posto Raspadori.diperalSportFace.