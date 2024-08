Lookman rompe con l' Atalanta | lo vuole il Psg

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di domenica 18 agosto 2024) Dopo il certificato medico di Koopmeiners, ecco il "grazie, resto a casa" di Ademola. E' un'estate difficile quella cha sta vivendo l'e la sconfitta nella Supercoppa Europea per mano del Real Madrid non c'entra nulla. La novità a due settimane dalla fine del mercato e a poche ore dal debutto in campionato sul campo del Lecce è la scelta dell'attaccante nigeriano di ascoltare le sirene che provengono dal Psg. Luis Enrique deve trovare un sostituto che prenda il posto del portoghese Gonçalo Ramos, la cui caviglia ha ceduto e che dovrà stare fuori per diversi mesi. Tutti pensavano a Osimhen, considerato dalla primavera obiettivo dei parigini, nella realtà il sondaggio è stato fatto cone lui non è rimasto insensibile tanto da non partire per Lecce con i compagni di squadra.