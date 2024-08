La scuola d’Italia è rossonera Al PalaNat è boom di iscritte | Siamo in overbooking

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 18 agosto 2024) Al PalaCarzaniga resterà tutto il vivaio del Geas Basket, da sempre il patrimonio di una società che continua a stare al vertice del movimento sportivo. Del resto, una delle chiavi del successo del club e uno dei segreti della longevità del predominio sestese è stato proprio questo: la capacità di innestare giocatrici di valore da fuori, senza mai dimenticarsi di far crescere le atlete in casa. Una ricetta tramandata fino a oggi, decennio dopo decennio. "Abbiamo addirittura dovuto prendere due allenatori in più, in aggiunta al team che già avevamo - rivela il presidente Carletto Vignati (nella foto) -.inda iscrizioni". Vogliono tutte giocare al Geas. "pieni di ragazze. Tra le giovanili e il minibasketa quota 120 sportive". Una società ancora in continua crescita, dopo quasi 70 anni di età. "Ci ha favorito anche il cambiamento del regolamento.