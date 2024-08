Una legge svuota-carceri che spacca il governo in due | cosa succede

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 17 agosto 2024) Nordio incontra il Garante e spunta l’idea di far andare ai domiciliari a chi resta un anno di prigione. Insorge Fdi, ma FI approva Un’idea che mette paura. Una norma che sta avanzando e che rischia dire iin due parti. Anzi forse tre. Per ora è solo una mezza frase buttata lì davanti al ministro Nordio, ma quest’ultimo non che abbia detto qualin contrario. Tutt’altro. Ed è proprio per questo che si è innescata la polemica. Si sta discutendo di una possibile norma che possa far andare a casa ai domiciliari a chi resta un anno di prigione per liberare le(Ansa Foto) Cityrumors.itCome si sa, da tempo, anzi da sempre, lesono e rappresentano una pentola a pressione che, con ogniche ci sia, ogni volta, quando si affronta il tema, è pronta a esplodere.