Incontro genitori-sindaco Sul tavolo i lavori dell’asilo Riaprirà l’anno prossimo

(Di sabato 17 agosto 2024) La materna di via Prati Grassisolo nel 2025. Idi ristrutturazione della struttura morbegnese, infatti, non saranno terminati prima dell’inizio del nuovo anno scolastico, il5 settembre per le scuole per l’infanzia, e quindi idovranno continuare a mandare i loro bimbi all’asilo Girasole ancora per qualche mese. Questo è emerso da un, voluto dalla nuova amministrazione morbegnese a guida Patrizio Del Nero, dopo che qualche genitore aveva chiesto lumi sulla questione e dopo che sul web sono apparsi post che denunciavano la situazione (conovviamente appaltati dalla scorsa amministrazione), con una fotodemolito e con una domanda su tutte:per l’inizio del nuovo anno? La risposta è no, come ci conferma il primo cittadino.