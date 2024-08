Gaza nonostante i colloqui Israele bombarda ancora la Striscia | almeno 16 vittime Biden | No ad azioni che mettano a rischio la tregua

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 17 agosto 2024) Mentre partecipa aiper un cessate il fuoco in Qatar,continua are ladi16 persone sono morte in una serie di attacchi aerei notturni, che hanno fatto anche numerosi feriti. I servizi di soccorso dell’enclave palestinese riferiscono di 15, di cui nove bambini e tre donne, appartenenti alla stessa famiglia, la cui abitazione nella cittadina di Al-Zawayda – nella parte centrale della– è stata distrutta da raid che hanno colpito anche le tende degli sfollati.to inoltre un edificio residenziale nel quartiere Sheikh Radwan dicity, conun morto accertato. Sempre secondo Wafa, un bambino è stato ferito da colpi di arma da fuoco sparati contro le tende degli sfollati vicino alla città di Hamad, a nord-ovest di Khan Younis.