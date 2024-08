Cosa hanno trovato Alex Marangon la scoperta choc dei genitori | chiamati subito i carabinieri

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 17 agosto 2024) Ci sono importanti novità emersi in queste ore sull’omicidio di. Tutto nasce da unafatta daidel 25enne,morto lo scorso 30 giugno dopo un rito sciamanico. Il giovane, originario di Venezia e di professione barista, aveva partecipato a un evento insieme ad altre persone nell’abbazia di Santa Bona di Vidor. Sul caso, la procura ha aperto un fascicolo per omicidio volontario. Dopo l’ipotesi iniziale di un gesto volontario o sotto l’effetto di sostanze allucinogene, l’autopsia ha rivelato sul corpo del ragazzo ferite da arma contundente. È stato quindi aperto un fascicolo per omicidio, per ora a carico di ignoti. Il corpo divenne risu un isolotto nel fiume Piave, ma inon avevano mai creduto all’ipotesi del suicidio. Adesso, proprio loroeffettuato unasignificativa.