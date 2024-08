Boom alla Marty Dance Academy Fa scuola il successo delle Farfalle

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 17 agosto 2024) Ilalle Olimpiadi" della Nazionale, la squadra italiana di ginnastica ritmica, ha incuriosito tante bambine e ragazze. Sulla spintaemozioni che hanno regalato le azzurre e la campionessa Sofia Raffaelli, tante richieste sono già arrivate", ladi danza in via della Resistenza. "La ginnastica ritmica è molto seguita e incuriosisce tante bambine e ragazze – spiega Martina Grassi, direttrice dellae maestra di danza con lunga esperienza nello stile modern e classico –, ancora di più dopo ile la vetrina che le meraviglioseitaliane hanno conquistato in queste Olimpiadi appena terminate". Laaccoglie appassionate dai 4 ai 15 anni.