WWE | L’avvocato di Vince McMahon smentisce le voci riguardo il suo stato di salute

(Di venerdì 16 agosto 2024)è senza ombra di dubbio una delle persone più conosciute per quanto nel mondo del wrestling grazie alla fondazione della WWE, federazione per la quale ha lavorato come presidente fino al 2022, quando si ritirò, rimanendo tuttavia l’azionista di maggioranza. Da quandosi è dimesso anche come presidente esecutivo del gruppo TKO, ha mantenuto un profilo basso apparendo sullo schermo pochissime volte, dando così modo alle persone di iniziare a fare circolarestrane sul suo conto. Uno dei rumors comparsi in questi giorni riguardava ladi, voce che iniziò a circolare grazie allo youtuber Lee Cole, che ha affermato che Lindaavrebbe confidato a una sua conoscente che le condizioni didell’ex marito stavano peggiorando.