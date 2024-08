Gottardi Menegatti-Ahtiainen Lahti oggi in tv ottavi Europei beach volley 2024 | orario e diretta streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 16 agosto 2024) Tutto pronto per, partita deglidi finale deglidi, in corso di svolgimento in tre località dei Paesi Bassi. Valentinae Marta, approdatemente agligrazie alla vittoria nel raggruppamento, vanno a caccia di un’altra vittoria per proseguire l’avventura continentale. Dall’altra parte della rete c’è una coppia che le azzurre hanno già affrontato (e battuto) nei gironi, quella finlandese composta da Niinae Taru/Liukkonen, capace di sconfiggere ai sedicesimi le spagnole Alvarez/Moreno. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria e accederà aglidi finale? L’appuntamento è per le ore 15.00 di venerdì 16 agosto alStadium di The Hague, in Olanda. Di seguito, tutte le informazioni per seguire la partita.