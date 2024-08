Corea del Nord la svolta di Kim Jong | da dicembre il Paese riaperto ai turisti stranieri

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 16 agosto 2024) Un Natale indel. Sarà possibile da, ai, recarsi nelche al 38° parallelo si divide dalla occidentaledel Sud e vive nel regno del comunismo totalitario. Ladel lider maximo, Kim-un, è solo relativa a una parte delma rappresenta comunque una notizia, considerando l’autarchia dellacomunista, peraltro vittima di embargo. I posti visitabili delladelL’unica meta disponibile finora è la città di Samjiyon, ai piedi del mitologico Monte Paektu, per come confermato anche dai tour operator. Iche vorranno entrare nel regno di Kim dovranno chiaramente avere la preventiva autorizzazione e potranno recarsi solo a Samijivon, mentre la capitale Pyongyang resterà ovviamente off limits per tutti i curiosi. LEGGI ANCHE Kim-un, l'ultimo orrore.