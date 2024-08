Totò Cascio oggi che fine ha fatto il bambino di Nuovo Cinema Paradiso | la malattia e la rinascita

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di giovedì 15 agosto 2024), entrato nel cuore degli italiani per il suo ruolo nel filmha 44 anni e vive ancora in Sicilia, a Chiusa Sclafani, dove gestisce uno dei due supermercati di famiglia. Dopo un lungo periodo di assenza dal, Salvatore di recente è tornato a recitare, e ha scritto un libro che si intitola La gloria e la prova, per parlare della retinite pigmentosa, laagli occhi che gli è stata diagnosticata negli anni ’90 e che lo ha reso quasi cieco. Anche a causa della, ha deciso di restare in Sicilia. Non sappiamo se è sposato, di sicuro nel 2022 aveva dichiarato di avere una compagna. Ha una grande passione per le donne e tifa per la Roma.