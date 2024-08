Probabili formazioni Serie A 2024 25 | guida alla prima giornata Orari tv delle partite

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 15 agosto 2024) Milano, 15 agosto- Riparte finalmente il campionato diA. E di conseguenza riparte la caccia all'Inter, campione d'Italia nella passata stagione. I nerazzurri si presentano ai nastri di partenza in pole per la riconferma tricolore: il loro cammino inizierà da Genova. La sfida con il Grifone aprirà questa, così come la gara fra il neopromosso Parma e la Fiorentina. Più tardi scende in campo anche il Milan, impegnato in casa contro il Torino. Questa partita, assieme ad Empoli-Monza, chiuderà il programma del sabato. La domenica viene inaugurata da Verona-Napoli e Bologna-Udinese, mentre la sera sono impegnate le romane: la Lazio contro il Venezia e la Roma a Cagliari. Infine, lunedì toccaJuventus chiudere questo turno con il match interno con il Como. A completare il menù ecco Lecce-Atalanta.