Maiorca | Son Moix sarà pieno per ricevere il Real Madrid di Mbappé

Tutto venduto per(Domenica, 21:30). Non ne rimane nemmeno uno 26.020 posti al Sonper il debutto in persona di Jagoba Arrasate sulla panchina della squadra vermiglio, che avrà l'incentivo diil campione della Supercoppa Europea e di poter vedere i primi minuti di Kyliannella Liga. Le voci Quelli più economici (Fondo Norte) andavano dai 95 ai 210 euro nello stand principale accanto al palco.(Tribuna Centro-Ovest). Tutti i posti a disposizione del grande pubblico sono stati venduti in appena un'ora. I 22.058 abbonati hanno questa partita inclusa nel loro abbonamentoanche se se decidono di non partecipare alla riunione, possono cedere la propria sede al club per metterla in vendita.