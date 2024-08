Il trend nail che ha conquistato TikTok è l’Ombré Chrome

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 15 agosto 2024) Nel vasto panorama delle tendenze unghie, due stili si sono distinti per la loro capacità di durare nel tempo: l’effetto ombré e il finish cromato. Entrambi hannoun ampio seguito, offrendo alle manicure classiche un tocco moderno e sofisticato. Ecco perché l’unione di questi due, conosciuta come ombré, sta riscuotendo un successo crescente. Scopriamo più da vicino questa tendenza che sta conquistando il mondo dellaart. IlOmbré, la fusione perfetta di eleganza e modernitàrappresenta una combinazione innovativa di sfumature di colore e riflessi metallici. L’effetto ombré si ottiene con una graduale transizione da un colore all’altro, creando un look sfumato e armonioso. Questo stile è stato spesso utilizzato per rinnovare la classica french manicure o per dare un tocco dinamico alle unghie a tinta unita.