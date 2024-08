A Caserta tutti pazzi per la pizza crunchy di Zerottantuno Bella Napoli dei fratelli Balbi

Leggi tutta la notizia su primacampania

(Di giovedì 15 agosto 2024)– È diventato il loro cavallo di battaglia: la”, fritta e al forno, così croccante e asciutta per la tripla cottura. Continuano a stupire iVincenzo ed Emanueleioli e proprietari di “”, la pizzeria che ha portato la tradizione partenopea condita di modernità nel centro storico di. Il segreto del loro successo: l’ormai celebre ricetta ricevuta in eredità dal nonno rosticciere, per preparare e cuocere laperfetta, e poi tanto lavoro e la voglia di mettersi continuamente in gioco, sfornando accanto alle classiche, pizze fantasiose e ben riuscite.