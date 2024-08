Relax benessere e tanti eventi Estate da vivere alle terme

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Con l’cresce il desiderio di rilassarsi e rigenerarsi, e ledi Chianciano, immerse tra la Val di Chiana e la Val d’Orcia, patrimonio dell’Unesco, si presentano come destinazione top per un’esperienza di, salute e divertimento. La stagione estiva al ’Parco Acqua Santa didi Chianciano’ – set del film ’Una sconosciuta’ – per tutto agosto fino al 29 settembre, è ricca di esperienze imperdibili con musica dal vivo, ballo, cultura, sport e svago per tutte le età. Si va dalla ginnastica dolce o yoga all’aperto ogni martedì e giovedìore 9.00 ai concerti classici ‘I Suoni di Sillene’ il 17, 23 agosto e 1 settembre. Non solo, ma gli ospiti potranno ballare con musica dal vivo tutti i giorni d1719. ’A tu per tu con il medico termale’ è invece il ciclo di conferenze mediche ogni venerdì9.30.