L’opera d’arte contro l’odio Sfregiato il murale per Egonu | Un atto razzista da condannare

(Di mercoledì 14 agosto 2024) È durato appena un giorno. Ed è stato vandalizzato con vernice rosa, per cancellare il colore della pelle di Paola. Ila Roma in omaggio alla pallavolista azzurra che ha trascinato l’Italia all’oro di Parigi era comparso due giorni fa davanti alla sede del Coni. L’atleta era ritratta durante una schiacciata e aveva la medaglia vinta alle Olimpiadi al collo. Il titolo scelto dalla street artist Laika era chiaramente politico: "Italianità". E si riferiva ai "tratti non italiani" criticati dall’oggi europarlamentare della Lega Roberto Vannacci all’epoca della pubblicazione del libro Il mondo al contrario. Il giudice ha archiviato la querela della campionessa al generale perché la frase è stata giudicata "inopportuna ma non diffamatoria".