La mucillagine invade la riviera romagnola e i turisti rimasti senza bagno ironizzano | Fai una vacanza all’anno ma il mare non è d’accordo

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Lacontinua a creare problemi nel mar Adriatico. Nelle ultime ore impazzano video sui social che mostrano ildellainvaso dalle secrezioni naturali delle microalghe che creano una specie di “schiuma” appiccicosa a riva. Il fenomeno, si legge nei video, sta colpendo i lidi di Rimini ma anche di Cervia. Molti iche sono arrivati per la settimana di ferragosto in Romagna si sono trovati impossibilitati a fare il. Ma c’è anche chi l’ha presa con ironia, come un utente che su tiktok scrive: “Fai una settimana dima ilnon è”. O come Max Angioni che, pur non scrivendo la località in cui si trova, ha pubblicato un video ironico con protagoniste proprio le mucillagini.