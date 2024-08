Atletica | a Zurigo clamorosa sfida sui 100 metri tra Karsten Warholm e Armand Duplantis

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Vi è mai capitato di vedere unatra il primatista del mondo del salto con l’asta e quello dei 400ostacoli, sui 100? Sembra qualcosa di assurdo, ma che il 4 settembre si trasformerà in realtà., uno contro l’altro. Un evento di contorno che sarà però straordinario per la tappa di Diamond League in quel di: gli organizzatori elvetici hanno fissato l’appuntamento per le 20.30. Sarà uno scontro ovviamente non dalla rilevanza agonistica, ma sicuramente molto divertente e, almeno sulla carta, equilibrato visto che nessuno dei due atleti è uno sprinter.vanta un personale sulla distanza più breve di 10”49 nel 2017, mentretantissimi anni fa ha timbrato un 10”57. Chi riuscirà a vincere?